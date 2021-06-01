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تصرفات عدائية لا إنسانية.. العراق يُدين هذا الفعل من الجيش التركي

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تصرفات عدائية لا إنسانية.. العراق يُدين هذا الفعل من الجيش التركي تصرفات عدائية لا إنسانية.. العراق يُدين هذا الفعل من الجيش التركي
شركات هويتها "أنقرة" والفعل في بادينان الحدودية بإقليم كردستان

تصرفات عدائية لا إنسانية.. العراق يُدين هذا الفعل من الجيش التركي

أصدرت وزارة الزراعة العراقية، بيانًا أدانت فيه قيام الشركات التركية -بمساعدة الجيش التركي- بقطع الأشجار في منطقة بادينان الحدودية بإقليم كردستان ونقلها والتجارة بها داخل تركيا.

وطالَبَ بيان مشترك صادر عن وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة في إقليم كردستان، بإنهاء عملية قطع الأشجار في المناطق الحدودية؛ واصفًا إياها بـ"التصرفات العدائية ضد الطبيعة والبيئة العراقية وبيئة إقليم كردستان؛ بل عملًا عدائيًّا ضد الإنسانية وكل العالم لأن البيئة ليس لها حدود".

ودعا البيان التركية إلى اتخاذ الإجراءات السريعة المناسبة لوقف هذه الأعمال، مناشدًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بـ"التعاون في إيجاد الحلول لهذه الأعمال غير المسؤولة واللا إنسانية ضد البيئة ومحاولة إنهائها بصورة تامة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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