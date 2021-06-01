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الصين تعلن تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بـ"إتش 10 إن 3"

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الصين تعلن تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بـ"إتش 10 إن 3" الصين تعلن تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بـ"إتش 10 إن 3"
انتقلت من الدواجن وخطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية

الصين تعلن تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بـ

أعلنت الصين، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة "إتش 10 إن 3"، تُعد الأولى في العالم.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنها سجلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة "إتش 10 إن 3" من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانغسو.

وجاء في بيان على موقع اللجنة على الإنترنت -بحسب "رويترز"- أن الحالة لرجل يبلغ من العمر 41 عامًا ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع شرق الصين، انتقلت من الدواجن، وأن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة "إتش 10 إن 3" في العالم من قبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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