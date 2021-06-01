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ديوان المظالم يحصل على جائزة درع الذكية عن فئة العمل الحكومي عن بُعد

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ديوان المظالم يحصل على جائزة درع الحكومة الذكية عن فئة العمل الحكومي عن بُعد ديوان المظالم يحصل على جائزة درع الذكية عن فئة العمل الحكومي عن بُعد
تهدف إلى تعزيز مواقع الحكومات الإلكترونية الذكية وصفحاتها على مواقع التواصل

ديوان المظالم يحصل على جائزة درع الحكومة الذكية عن فئة العمل الحكومي عن بُعد

حصل ديوان المظالم على جائزة درع الذكية عن فئة العمل الحكومي عن بُعد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنظمها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، وهي مسابقة موجّهة لحكومات الدول العربية والمؤسسات الرسمية.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز مواقع الحكومات الإلكترونية الذكية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، كما تعزّز الروح الإبداعية والعقول الخلاقة العاملة في مجال الحكومة الإلكترونية.

يُشار إلى أن الجائزة التي حصدها ديوان المظالم أتت ضمن منظومة عمل تطويرية متكاملة، حقق من خلالها عديداً من الإنجازات والجوائز على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بمتابعة وإشراف من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، سعياً للوصول إلى مواكبة التطوير الإداري والتقني الذي يسهم في تحقيق مستهدفاته عبر تطبيق العمل القضائي بأعلى المعايير والمستويات الدولية، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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