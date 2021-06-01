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مع تحسن توقعات الطلب.. النفط يقترب من 70 دولاراً للبرميل

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مع تحسن توقعات الطلب.. النفط يقترب من 70 دولاراً للبرميل مع تحسن توقعات الطلب.. النفط يقترب من 70 دولاراً للبرميل
على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق

مع تحسن توقعات الطلب.. النفط يقترب من 70 دولاراً للبرميل

صعدت النفط وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي قرب 70 دولاراً للبرميل مع تنامي التفاؤل بأن الطلب على الوقود سيرتفع في الربع الثالث من العام، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف "أوبك+" هذا الأسبوع ليروا كيف ستكون استجابة المنتجين.

وكانت التعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب عطلة عامة في البلدين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 60 سنتاً، أو 0.9 بالمئة، لتسجّل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل، متراجعة من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 69.82 دولار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً، أو 0.9 بالمئة، لتغلق عند 66.91 دولار للبرميل بعد أن سجّلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 67.26 دولار.

وسجّل الخامان القياسيان كلاهما ثاني شهر من المكاسب.

ويتوقع محللون أن نمو الطلب على النفط سيفوق المعروض على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق.

وقال كوميرتس بنك "على الرغم من القيود على الحركة التي ما زالت سارية، فإن الطلب على النفط يتعافى بشكل نشط حول العالم".

وأبلغ مصدران من "أوبك+" رويترز، أن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المجموعة أبقت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير عند نحو ستة ملايين برميل يومياً.

واجتمعت اللجنة، اليوم، لتقييم العوامل الأساسية للسوق قبيل اجتماع وزاري الثلاثاء لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة ، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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