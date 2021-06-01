كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 860 وفاة و49 بمصر و24 بالعراق

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459 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و23 بالصين

سجلت البرازيل 30434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و860 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 16.545.554؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 462791.

العراق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1201352 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 24 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16375؛ فيما تم تسجيل 4990 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع الإجمالي إلى 1116456 حالة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 262650 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 192112 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15096 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 459 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 140 ألفًا و799 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1963 وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين انخفاضًا من 27 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91122؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.