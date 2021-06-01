"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وحائل

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تنشط الرياح السطحية على منطقتَي الشرقية والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقتَي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.