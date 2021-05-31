أخبار عاجلة

الحريري و المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يبحثان آخر التطورات في لبنان -
لبنان: العراق يضاعف دعمه النفطي إلى مليون طن سنويا -
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي -
"الحزم" يعزز صفوفه بالهولندي "أولا جون" -
بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع -
الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

بوتين: جربنا أحدث الأسلحة في عمليات بسوريا

Print
بوتين: جربنا أحدث الأسلحة في عمليات بسوريا بوتين: جربنا أحدث الأسلحة في عمليات بسوريا

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جيش بلاده جرب أحدث الأسلحة التي يمتلكها وأثبت مواصفاتها "الفريدة" في عمليات نفذها ضد "الإرهابيين" في سوريا حسب قوله .​​​​​​​

جاء ذلك في اجتماع عقده، الخميس، مع المسؤولين عن تطوير الصناعات الدفاعية وقادة بالجيش الروسي في مدينة سوتشي.

وأفاد بوتين أن تحليل الصراعات العسكرية في السنوات الأخيرة وتجارب الجيوش الرائدة عالميا، أظهر مدى ضخامة الدور الذي تلعبه الصواريخ الجوالة والذخائر الموجهة على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن الجيش الروسي "يمتلك أحدث الصواريخ الجوالة بعيدة المدى وراجمات الصواريخ والقنابل الموجهة، التي تمتلك مواصفات فريدة، تجعلها أفضل من نظيراتها الأجنبية".

وأضاف: "تم تأكيد هذه المواصفات في أعمال عسكرية حقيقية أثناء العمليات التي جرى تنفيذها ضد الإرهابيين في سوريا".

وأكد الرئيس الروسي على أهمية الحفاظ على وتيرة إنتاج الأسلحة الحديثة لاستخدامها واختبارها في التدريبات العسكرية خلال السنوات القادمة.​​​​​​​

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحريري و المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يبحثان آخر التطورات في لبنان

الحريري و المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يبحثان آخر التطورات في لبنان

لبنان: العراق يضاعف دعمه النفطي إلى مليون طن سنويا

لبنان: العراق يضاعف دعمه النفطي إلى مليون طن سنويا

9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء

الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء