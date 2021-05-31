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عبر الاتصال المرئي.. "الراجحي" يلتقي بأعضاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي

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عبر الاتصال المرئي.. "الراجحي" يلتقي بأعضاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي عبر الاتصال المرئي.. "الراجحي" يلتقي بأعضاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي
أشاد بالجهود المبذولة لتحقيق مستهدف الوصول لمليون متطوع عام 2030م

عبر الاتصال المرئي..

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي, لقاءً مع أعضاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي, بحضور نائب الوزير للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي, وأعضاء اللجنة من 11 جهة ذات علاقة بالعمل التطوعي.

شهد اللقاء استعراض جملة من التوصيات والقرارات الخاصة باجتماعات اللجنة السابقة، بالإضافة إلى استعراض ما أُنجز من طموحات ومستهدفات العمل التطوعي.

وأشاد المهندس الراجحي بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة في تحقيق مستهدفات العمل التطوعي وصولاً إلى مليون متطوع في عام 2030م.

ويعد ذلك اللقاء الثالث ضمن اللقاءات الدورية لأعضاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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