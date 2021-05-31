الهواري : الوفيات بسبب التدخين في الأردن تعادل وفيات "كورونا"​

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة، فراس هواري، إن الوفيات السنوية بسبب التدخين في الأردن تعادل ما تسببت به الجائحة من حالات وفاة، مبيناً أن 9 آلاف وفاة سنويا في الأردن بسبب التدخين حسب منظمة الصحة العالمية من أصل 29 ألفا.

وأضاف مساء الاحد : أن البطالة ليست السبب الرئيسي للتدخين أو جعله في المرتبة الأولى.

وأوضح أنّ "الإدمان على التبغ يأتي في المرتبة الثالثة بعد الهيروين والكوكايين ويتفوق على الكحول ويتفوق على الحشيش، حيث إنّ درجة الإدمان على التبغ هي (مرتفعة جدا)" ، وفق المملكة .

وأشار إلى أن الأردن بحاجة إلى خطوة جادة باتجاه حظر التدخين في الأماكن العامة، حيث إن الدراسات العلمية أثبتت عندما تحظر التدخين في الأماكن العامة تنخفض نسب التدخين والمدخنين.

وتابع أن حظر التدخين في الأماكن العامة يجب أن يكون على استراتيجيتنا في الأردن لحد من انتشار التبغ، وحيث إنّ ثلث وفيات الأردن بسبب التدخين.