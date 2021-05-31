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قائد الجيش اللبناني في فرنسا طلبا للمساعدة وللتحذير من انهيار المؤسسة العسكرية

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قائد الجيش اللبناني في فرنسا طلبا للمساعدة وللتحذير من انهيار المؤسسة العسكرية قائد الجيش اللبناني في فرنسا طلبا للمساعدة وللتحذير من انهيار المؤسسة العسكرية

جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة "رويترز" بأن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون حذر في فرنسا من أن الأزمة الاقتصادية وضعت الجيش على شفا الانهيار، مشيرة إلى أن باريس عرضت تقديم مساعدات عاجلة للجيش.

وأكدت مصادر مطلعة للوكالة، أن العماد عون قال لمسؤولين فرنسيين كبار إن الموقف هش وغير قابل للاستمرار.

وقال مصدر مطلع على اجتماعات عقدت اليوم من بينها اجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون "نحن قلقون لأن الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبلاد".

وأشار مصدران إلى أن "فرنسا ستقدم إمدادات غذائية وطبية لأفراد الجيش الذين انخفضت قيمة رواتبهم انخفاضا حادا في الآونة الأخيرة مما دفع العديد منهم للعمل في وظائف إضافية".

وقال مصدر إن "فرنسا تعمل لترتيب مؤتمر في يونيو سيسعى لحشد الدعم من المجتمع الدولي للجيش اللبناني".

وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية 90 بالمئة منذ أواخر 2019 في انهيار مالي يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال العماد عون في بيان بعد لقائه بنظيره الجنرال فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيش الفرنسي إن "الجيش اللبناني يمر بأزمة حادة وتتفاقم أكثر".

وأكد مكتب ماكرون في بيان إن "فرنسا ستواصل دعم الجيش اللبناني".

المصدر: "رويترز"

جي بي سي نيوز

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