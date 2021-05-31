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الحوثي يرد على اتهامات فبركة عملية جيزان: حاضرون لتبادل جثامين القتلى

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الحوثي يرد على اتهامات فبركة عملية جيزان: حاضرون لتبادل جثامين القتلى الحوثي يرد على اتهامات فبركة عملية جيزان: حاضرون لتبادل جثامين القتلى

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر" مخاطباً التحالف العربي: "إذا كانت مشاهد عملية جيزان أوصلت الرعب بكم إلى عدم استيعاب حقيقتها، فكيف ستصفون العمليات والمشاهد القادمة".

© AFP 2021

وأضاف: "ولمن يشكك حاضرون بالتبادل مع دول العدوان (في إشارة إلى الدول المشاركة في عمليات التحالف العربي) بالجثامين عبر الصليب الأحمر" .

ودعا الحوثي، القنوات المشككة في صحة المشاهد التي بثتها "أنصار الله" بشأن عملية محور جيزان، إلى "أجراء مقابلة مع من ظهرت صورهم في المواقع من جنود"، معتبراً ذلك "محك حقيقي لإثبات عكس ما نشر من عمليات جيزان".

والسبت الماضي، أعلنت "أنصار الله" السيطرة على 150 كم مربعاً و40 موقعاً في جيزان، إثر عملية واسعة نفذتها الجماعة في محور "الخوبة - وادي جارة"، أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر أكثر من 200 من الجيش السعودي والقوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً.

وهو ما نفاه التحالف العربي على لسان المتحدث باسم قواته، العميد الركن تركي المالكي، بالقول إن "ادعاء الحوثيين بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان فبركة إعلامية"، مضيفاً أن "هدف اختلاق الحوثيين للانتصارات الوهمية تهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرتهم والتغطية على حقيقة الوضع العملياتي على الأرض".

وتقود ، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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