أخبار عاجلة

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية -
وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد" -
حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال أسبوع.. إغلاق 59 منشأة وتنفيذ 10 آلاف جولة رقابية في تبوك

Print
خلال أسبوع.. إغلاق 59 منشأة وتنفيذ 10 آلاف جولة رقابية في تبوك خلال أسبوع.. إغلاق 59 منشأة وتنفيذ 10 آلاف جولة رقابية في تبوك
في إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع مؤكدة عدم التهاون

خلال أسبوع.. إغلاق 59 منشأة وتنفيذ 10 آلاف جولة رقابية في تبوك

تُواصل أمانة تبوك وبلدياتها التابعة، تنفيذ خططها الوقائية لضمان سلامة المجتمع.

وأوضحت "الأمانة" أن الفِرَق الميدانية قامت خلال الفترة من 10- 17 شوال الجاري بتنفيذ (9979) جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، نتج عنها إغلاق (59) منشأة، ومخالفة (138) منشأة أخرى، بالإضافة إلى عدد من الجولات الرقابية المشتركة مع القطاعات المعنية.

وأضافت أن الجولات أسفرت عن رصد (5) مخالفات للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهودها للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وأكدت أن الفِرَق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة؛ مشددةً على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات؛ مؤكدة أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

أمانة تبوك الفِرَق الميدانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية

"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية

لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل

لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل