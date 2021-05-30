خلال أسبوع.. إغلاق 59 منشأة وتنفيذ 10 آلاف جولة رقابية في تبوك

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في إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع مؤكدة عدم التهاون

تُواصل أمانة تبوك وبلدياتها التابعة، تنفيذ خططها الوقائية لضمان سلامة المجتمع.

وأوضحت "الأمانة" أن الفِرَق الميدانية قامت خلال الفترة من 10- 17 شوال الجاري بتنفيذ (9979) جولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، نتج عنها إغلاق (59) منشأة، ومخالفة (138) منشأة أخرى، بالإضافة إلى عدد من الجولات الرقابية المشتركة مع القطاعات المعنية.

وأضافت أن الجولات أسفرت عن رصد (5) مخالفات للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهودها للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وأكدت أن الفِرَق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة؛ مشددةً على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات؛ مؤكدة أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

أمانة تبوك الفِرَق الميدانية