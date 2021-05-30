مشعل : عشائر الأردن لها سجل مشرف في معارك فلسطين

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جى بي سي نيوز :-أقامت أحزاب أردنية الجمعة، مهرجانا تحت عنوان "المقاومة طريق التحرير" في منطقة طبربور في عمّان، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الذي تعرض لعدوان إسرائيلي أدى لاستسهاد 254 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً.

وتخلل المهرجان الذي شهد حضوراً كبيراً، كلمات من حزبيين وسياسيين، وكلمة للقيادي في حركة حماس خالد مشعل.

وشارك في المهرجان عدة أحزاب منها جبهة العمل الإسلامي، والشراكة والإنقاذ، والحزب التقدمي الأردني، وحزب أردن أقوى، وحزب الحياة.

رئيس المكتب السياسي الخارجي لحركة حماس مشعل قال إن الأردن توأم الجغرافيا والديمغرافيا وشقيق الروح، ومعا سنصنع المستقبل المشرق المنتصر ، وفق المملكة .

وتقدم مشعل خلال كلمة له جرى بثها خلال المهرجان بالشكر لمختلف الأحزاب المشاركة في المهرجان الداعم للشعب الفلسطيني.

وقال مخاطبا الشعب الأردني: ": أعرف أصالتكم وفضلكم وأشكر عشائر الأردن بشكل خاص التي لها سجل مشرف في معارك فلسطين وأسوار القدس والجيش الأردني والجمهور الأردني والأردن الرسمي والشعبي الذي سينتصر معا وبنا وننتصر به وبأمتنا بعد عون الله تعالى".

وأضاف مشعل أنه ذُهل من تفاعل الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني في الأيام الماضية من شمال الأردن إلى جنوبه.

وأكدت الفعالية الجماهيرية على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في فلسطين والأردن وكافة الدول العربية والعالم.

ودعت الحركة الإسلامية والأحزاب والحركات الشعبية المشاركة في المهرجان، إلى أن تكون المقاومة هي السبيل الأمثل لتحقيق المكتسبات.