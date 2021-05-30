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"الملتهبة" تستمر.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": الظل جنوبي والأمطار هنا

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"الملتهبة" تستمر.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": الظل جنوبي والأمطار هنا "الملتهبة" تستمر.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": الظل جنوبي والأمطار هنا
توقع ارتفاع الحرارة الأيام القادمة عما عليه الآن خاصة بـ"الشرقية والوسطى"

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، عبدالله المسند، أن تستمر درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة؛ موضحًا أن من المتوقع أن ترتفع عما عليه الآن في الأيام القادمة خاصة في #الشرقية، يليها الوسطى.

وأضاف عبر "تويتر": "قد تتشكل السحب ويهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة #المدينة و#حائل، ويعتبر شهر #مايو آخر موسم المطر في الشمال والشرق والوسط ومعظم الغرب.. هذا والله أعلم".

وتابع: "لا يزال النهار يطول على حساب حصة الليل حتى 21 #يونيو عندها يتوقف، ثم يبدأ يأخذ الليل من النهار حتى يتعادل مع النهار في 23 #سبتمبر، وعند زوال الشمس (أذان الظهر) يكون ظل الأشياء إلى جنوبها في #مكة المكرمة وتستمر الظاهرة تلك حتى 15 يوليو".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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