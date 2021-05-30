المختبر الإقليمي بالرياض يحقّق اعتماد "AABB" الأعلى عالمياً

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تهدف إلى رفع مستوى الخدمة في بنوك الدم لخدمة المتبرع والمريض

تمكّن المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض، من الحصول على اعتماد عالمي جديد، وذلك بعد اجتياز معايير الجمعية الأمريكية لبنوك الدم "AABB" التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة في بنوك الدم لخدمة المتبرع والمريض.

وقالت "صحة الرياض" إن هذا الاعتماد يُمنح لبنوك الدم المتوافقة مع أنظمة الجمعية الأمريكية لبنوك الدم من ناحية تطبيق برامج مراقبة الجودة والمواصفات والمقاييس العالمية في مختلف مراحل التبرع والفحص وفصل المكونات وحفظ الدم.

وأبانت أن المختبر الإقليمي تجاوزت اختباراته السنوية 17 مليون اختبار مخبري، حيث يُقدم خدماته لأكثر من 500 منشأة صحية داخل وزارة الصحة وخارجها، مشيرةً إلى أن المختبر يُعد صرحاً تدريبياً وتأهيلياً ويُقدم خدماته أيضاً لـ 12 جامعة حكومية وخاصة في مجال تأهيل الأطباء والأخصائيين للعمل في المختبرات الطبية.

ويحرص المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض، على تطبيق المعايير العالمية ذات الصلة بالتحاليل المخبرية، من خلال تأمين تقنيات متطورة تساعد على إنجاز تلك الفحوص في أقل وقت وبأعلى دقة وجودة آلية، بما يحد من الأخطاء البشرية، ويُسهم في توفير رعاية تشخيصية وعلاجية عالية المستوى.