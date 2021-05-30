"ثناء".. مبادرة إدارة تمريض جازان لتقدير الكوادر التمريضية

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لتعزيز سبل التواصل والثقة والتقدير لجهود وتفاني زملاء المهنة

تواصل إدارة التمريض بصحة جازان فعاليات مبادرتها التي أطلقتها في وقت سابق والتي جاءت بعنوان "ثناء"، وتعتبر إحدى مبادرات الإدارة؛ بهدف تعزيز الثقة والتقدير للكوادر التمريضية.

وذكر مدير إدارة التمريض بصحة جازان أخصائي أول "سعد آل خيرات "، أن إدارته تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز سبل التواصل والثقة والتقدير لزملاء المهنة وإظهار التقدير لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم ولكل من أسدى منهم واجبًا ومعروفًا وترك أثرًا إيجابيًّا في حياة المرضى وغيرهم، وتحفيز زملائهم ليحذوا حذوهم.

وأوضح "آل خيرات" أن المبادرة تأتي من خلال زيارات ميدانية للأقسام التمريضية بالمستشفيات والالتقاء بالممرضين والممرضات العاملين بتلك الأقسام، وتقديم الشكر والتقدير لهم؛ وذلك بناءً على شكر المرضى لهم أو شكر فريق العمل أو شكر المجتمع لهم وإظهار ذلك للجميع.

صحة جازان مبادرة ثناء