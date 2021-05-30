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"العمري": التقويم الدراسي الجديد يعكس أهمية تطوير التعليم لبناء جيل واعد

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"العمري": التقويم الدراسي الجديد يعكس أهمية تطوير التعليم لبناء جيل واعد "العمري": التقويم الدراسي الجديد يعكس أهمية تطوير التعليم لبناء جيل واعد
قال: القرارات التاريخية ستعمل على تطوير وبناء المناهج وفق فلسفة تربوية رائدة

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام التقويم الدراسي الجديد، من خلال تطويره إلى ثلاثة فصول دراسية، تأتي تعزيزاً لمسيرة التعليم في بلادنا ومراحل تطويرها المتواصل، وفق الرؤية 2030م .

وأوضح "العُمري"، أن التقويم الدراسي الجديد يعكس امتداداً لما توليه المملكة العربية السعودية من أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز التعليم؛ من أجل بناء جيل واعد يمتلك ثقافات متنوعة ومرتكزة على تعليم راسخ، وقد رسمت المملكة من خلال رؤية 2030 انطلاقة جديدة إلى التميز والرقي في تطوير التعليم عبر شتى مراحله ومختلف مناهجه وطرقه.

وقال "مدير تعليم تبوك" إن هذه القرارات التاريخية ستعمل على تطوير وبناء المناهج وفق فلسفة تربوية رائدة تتناغم مع ديننا الإسلامي الحنيف، وتُواكب مقتضيات العصر. هذا من خلال إعداد المعلم وتطويره المهني بما يتناسب مع متطلبات معلم القرن الحادي والعشرين، وما يحتاج إليه من تطوير مهارات، لمواكبة مجريات التطورات الفكرية والمعرفية والتكنولوجية والصناعية لتعزيز نواتج التعلم ومخرجات التعليم الحديثة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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