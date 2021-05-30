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حقائب ثقيلة وحركة بطيئة.. ملاحظة بسيطة تقود شرطة لندن لمصادرة أكبر مبلغ في تاريخها

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حقائب ثقيلة وحركة بطيئة.. ملاحظة بسيطة تقود شرطة لندن لمصادرة أكبر مبلغ في تاريخها حقائب ثقيلة وحركة بطيئة.. ملاحظة بسيطة تقود شرطة لندن لمصادرة أكبر مبلغ في تاريخها
تفتيش لاحق كشف عن مخطط لغسيل الأموال.. أكبر عملية مصادرة نقدية فردية على الإطلاق

حقائب ثقيلة وحركة بطيئة.. ملاحظة بسيطة تقود شرطة لندن لمصادرة أكبر مبلغ في تاريخها

قادت ملاحظة بسيطة من رجال الأمن في العاصمة البريطانية، لندن، إلى الكشف عن مبلغ مالي ضخم، تَبَيّن لاحقًا أنه غير شرعي.

وذكرت شرطة لندن، وفق ما نقلته "سي إن إن" الأمريكية، أنها صادرت 5 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 7 ملايين دولار) نقدًا، هو أكبر مبلغ نقدي تصادره شرطة العاصمة البريطانية على الإطلاق.

وبدأت القصة بعدما لاحظ أحد رجال الشرطة شخصًا يواجه مشكلة في حقائب تَبَيّن أنها مليئة بالنقود.

وقالت الشرطة بحسب "سكاي نيوز عربية": إن سلان شمسدينوف شوهد وهو يخرج من عنوان في فولهام، جنوب غرب لندن، وكان "يعاني بشكل ملحوظ" من حمل حقائب ثقيلة وضعها في سيارة متوقفة قريبة.

وبحسب بيان للشرطة، فقد أوقفه رجال الشرطة بعدما ارتابوا في أمره، ووجدوا "مبلغًا كبيرًا من المال" في الحقائب.

وقالت الشرطة إن تفتيش الشقة كشف عن مخطط لغسيل الأموال، وأموال تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه إسترليني.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على أموال أخرى تُقَدّر بـ39 ألف يورو (47 ألف دولار) وأكثر من ثمانية آلاف جنيه إسترليني (11346 دولارًا) في عنوان منزل الرجل.

وأضافت: "هذه أكبر عملية مصادرة نقدية فردية على الإطلاق من قِبَل شرطة العاصمة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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