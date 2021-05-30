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"سعود الطبية" تُحذّر من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

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"سعود الطبية" تُحذّر من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية "سعود الطبية" تُحذّر من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
يقلل من فعاليتها وزيادة فرص حصول الوفاة نتيجة الالتهابات البكتيرية

أكدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية- أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يؤدي إلى عدم فعاليتها، وبالتالي زيادة فترة المرض وصعوبته، ويؤدي أيضًا إلى استخدام المضادات الحيوية القوية والمكلفة للمريض وزيادة زيارته للأطباء وزيادة فرص حدوث الوفاة -لا قدر الله- نتيجة الالتهابات البكتيرية.

وأوصت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية أماني البريكي لتجنب الأضرار والسلبيات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، بضرورة الالتزام بعدم أخذه إلا بوصفة من الطبيب، وعدم تناول المضاد الحيوي الذي تم وصفه لمرض آخر أو تم وصفه لشخص آخر، والالتزام بتناوله حسب الإرشادات والتأكد من إكماله حتى لو شعر المريض بتحسن، وعدم إبقاء جزء منه لعلاج الالتهابات المستقبلية وعدم طلب المريض من الطبيب أخذ مضاد حيوي في حال كان التشخيص هو عدوى فيروسية.

ونوّهت البريكي، بأهمية المحافظة على نظافة الأيدي، وأخذ التطعيمات الموصى بها لتقليل احتمالية الإصابة بالعدوى والأمراض، وكذلك وصف المضادات الحيوية بصورة سليمة من قِبَل مقدمي الرعاية الصحية مثل التأكد من وصف الدواء الصحيح بالجرعة الصحيحة وللمدة الصحيحة.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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