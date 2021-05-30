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دعت لموقف فوري حاسم.. الإمارات تُدين استهداف الحوثيين لخميس مشيط

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دعت لموقف فوري حاسم.. الإمارات تُدين استهداف الحوثيين لخميس مشيط دعت لموقف فوري حاسم.. الإمارات تُدين استهداف الحوثيين لخميس مشيط
‎قالت: هجمات إرهابية تعكس تحدي المليشيات واستخفافها بالقوانين الدولية

دعت لموقف فوري حاسم.. الإمارات تُدين استهداف الحوثيين لخميس مشيط

أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات الأحد، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة، المجتمعَ الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي؛ مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يُعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة وفق "وام"، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة؛ تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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