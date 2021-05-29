تسجيل 13 وفاة و 620 اصابة بفيروس كورونا في الاردن
جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (620) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (734,659) حالة.
• سُجّلت (13) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9436) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (2.86%)، مقارنة مع (3.44%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (21,672) فحصاً مخبريّاً ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,228,956) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (276) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (713,633) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,590) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (62) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (563) حالة.
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 10%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 288 في محافظة العاصمة عمّان.
- 109 في محافظة الزرقاء.
- 79 في محافظة إربد، منها 15 في الرمثا.
- 41 في محافظة المفرق.
- 27 في محافظة عجلون.
- 15 في محافظة معان، 5 منها في البترا.
- 14 في محافظة البلقاء.
- 13 في محافظة العقبة.
- 11 في محافظة الكرك.
- 10 في محافظة جرش.
- 7 في محافظة مأدبا.
- 6 في محافظة الطفيلة.