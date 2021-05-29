أخبار عاجلة

ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال! -
قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية -
"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل -
"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة -
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

تسجيل 13 وفاة و 620 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

Print

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (620) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (734,659) حالة.

 

• سُجّلت (13) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9436) حالة.

 

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (2.86%)، مقارنة مع (3.44%) يوم أمس.

 

• تمّ إجراء (21,672) فحصاً مخبريّاً ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,228,956) فحصاً.

 

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (276) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (713,633) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,590) حالة.

 

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (62) حالة.

 

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (563) حالة.

 

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 10%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

 

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

 

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%

 

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 288 في محافظة العاصمة عمّان.
- 109 في محافظة الزرقاء.
- 79 في محافظة إربد، منها 15 في الرمثا.
- 41 في محافظة المفرق.
- 27 في محافظة عجلون.
- 15 في محافظة معان، 5 منها في البترا.
- 14 في محافظة البلقاء.
- 13 في محافظة العقبة.
- 11 في محافظة الكرك.
- 10 في محافظة جرش.
- 7 في محافظة مأدبا.
- 6 في محافظة الطفيلة.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية

نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية

اعتقال الأشخاص الذين اختطفوا أردنية في ليبيا

اعتقال الأشخاص الذين اختطفوا أردنية في ليبيا

بالفيديو : شاهد رمزي العجارمة يؤدي اليمين الدستوري نائبا في المجلس

بالفيديو : شاهد رمزي العجارمة يؤدي اليمين الدستوري نائبا في المجلس

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن