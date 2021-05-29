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قافلة مساعدات أردنية جديدة تصل إلى غزة

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قافلة مساعدات أردنية جديدة تصل إلى غزة قافلة مساعدات أردنية جديدة تصل إلى غزة

جى بي سي نيوز  :- بتوجيهات ملكية سامية وصلت، اليوم الخميس، 12 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الصحة الأردنية.

وقال قائد المستشفى الميداني الأردني في غزة العقيد الركن فارس الحنيطي إن هذه المساعدات تأتي ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من المعاناة التي يعيشونها ومساعدتهم بكافة الأشكال الممكنة.

من جانبه قال مندوب الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مروان الحناوي مدير التخطيط والبرامج والتطوع إن القافلة تتكون من 12 شاحنة تحمل الأدوية والطرود الغذائية، بالإضافة إلى لقاحات وشرائح فحص كورونا (PCR) بتبرع من المملكة الأردنية الهاشمية، وسيتم تسليمها إلى مستشفى الشفاء الطبي، وجمعية الوئام الخيرية، ووكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الاونروا) ليصار إلى توزيعها على مستحقيها من كافة شرائح المجتمع المحتاجة من أبناء القطاع.

واشار المهندس أنور عطاالله مدير العلاقات العربية بوزارة الصحة في غزة أن هذه المساعدات جاءت في الوقت المناسب حيث يعاني القطاع من نقص حاد في المواد الطبية والغذائية جراء الحرب الأخيرة، وأعرب عن شكره وتقديره للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً على الجهود المتواصلة في مساعدة الشعب الفلسطيني.

جي بي سي نيوز

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