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وقالت المواطنة للسيسي إنها تبلغ من العمر 63 عاما، وتواجه مشكلة في عينيها، وفي قدميها 25 مسمارا، ولا تستطيع السير، وتحتاج إلى سيارة "معاقين"، بحسب مقطع مصور شاركة الحساب الرسمي للرئاسة المصرية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وتابعت السيدة للسيسي أن إيجار مسكنها متأخر ولا تستطيع سداده، ليرد الرئيس المصري عليها: "ومحتاجة ايه تاني، كل اللي إنتي عايزاه عنينا"، لترد عليه: "سلامتك، عايزة أتصور معاك بقى"، ليجيبها أنه يتم تصويرهما فعلا من خلال كاميرا الفيديو.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فقد اطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، واللذين تم توسعتهما بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوى علي عدد 12 شارع بإجمالي أطوال 14 كيلو متر وذلك لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية.

كما شدد السيسي خلال جولته التفقدية على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.