أخبار عاجلة

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني -
متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم -
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة -
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

وزير الخارجية القطري: الفلسطينيون ليسوا "حماس" فقط

Print

وقال آل ثاني في حوار مع قناة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) الأمريكية، إن "الفلسطينيين ليسوا حماس فقط".

وأضاف أن "قطر اعتادت على تقديم المساعدات وفق إجراءات واضحة وصارمة عبر الأمم المتحدة وبموافقة إسرائيل باعتباره الممر الوحيد لتلك المساعدات".

© REUTERS / Mahmud Hams

وأوضح أن الدوحة توجه مساعدتها للفلسطينيين الذي يعانون من ظروف إنسانية قاهرة، وتوجّه إلى بناء المستشفيات لمعالجة الجرحى والمصابين والبنية التحتية".

وأشار إلى أنه "من الخطأ اعتبار أكثر من مليوني نسمة في غزة، هم من حركة حماس".

وتابع: "لا يمكننا اختزال الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال في فئة واحدة فقط، هناك 2.1 مليون شخص يعيشون في غزة وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وهناك أناس يعانون من هذه الحرب، وهناك الكثير من الأطفال الذين قتلوا في الحرب".

وذكر أن "50% منالمساعدات القطرية ساهمت في تزويد الفلسطينيين بالكهرباء للمساعدة في زيادة إمدادات الطاقة في غزة من ساعتين إلى 16 ساعة يوميا، لافتا إلى أن النصف الآخر من التبرعات يذهب إلى 430 ألف أسرة من أفقر العائلات التي تعيش في المدينة، ويتلقى كل منها 100 دولار".

وأكد أن الـ100 دولار التي كانت تقدمها قطر لكل عائلة محتاجة لا يمكن أن تسهم في صناعة أسلحة أو صواريخ".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"انفجارات في السماء".. المشاهد الأولى لتصدي الدفاعات الجوية السورية للهجوم الإسرائيلي

"انفجارات في السماء".. المشاهد الأولى لتصدي الدفاعات الجوية السورية للهجوم الإسرائيلي

نصر الله يرفض إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان ويقدم علاجا للأزمة

نصر الله يرفض إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان ويقدم علاجا للأزمة

فرنسا تستضف اجتماعا لجمع التبرعات للجيش اللبناني

فرنسا تستضف اجتماعا لجمع التبرعات للجيش اللبناني

إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة

إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة