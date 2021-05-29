أخبار عاجلة

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني -
متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم -
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة -
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

الجزائر... مشروع تمهيدي لحماية المعلومات والوثائق الإدارية

Print

وأكد بيان أن المشروع يهدف إلى "تعزيز حماية وأمن المعلومات المصنفة للدولة ومؤسساتها وتجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر المعلومات والوثائق المصنفة، لاسيما من خلال الاستعمال المغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال".

كما أضاف البيان أنه تم الاستماع خلال الاجتماع إلى ستة عروض قدمها الوزراء المكلفون بالرقمنة والفلاحة والموارد المائية والأشغال العمومية، وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد الـمعرفة والمؤسسات الناشئة.

© Photo / CC0 Creative Commons

وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، في وقت سابق، من أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ملاذا آمنا للشبكات الإجرامية وزارعي الفتنة، وذلك خلال مشاركته في ملتقى خاص بالأمن الإلكتروني.

وقال شنقريحة خلال مشاركته في ملتقى خاص بالأمن الإلكتروني إن "مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي أضحت ملاذا آمنا لشبكات إجرامية منظمة معروفة بحقدها وكراهيتها للدولة الجزائرية وتسعى لضرب استقرارها وزرع الفتنة بين الجزائريين".

وتابع شنقريحة: "الهيئات المختصة في الأمن السيبراني مكنتنا من مواجهة وإحباط كل هذه الهجمات وإفشال المؤامرات"، مضيفا: "الجزائر عرفت العديد من الهجمات السيبرانية، التي استهدفت مواقع حكومية، وأخرى تابعة لمؤسسات حيوية".

وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية، في وقت سابق، أن المسيرات الأسبوعية بدأت تنحرف عن مضمونها بشكل خطير، ويتوجب الإعلام من طرف المنظمين، عن أسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وتوقيتها، ومسارها، والشعارات التي ترفعها.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد