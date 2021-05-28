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"التعليم" تمدد فترة تأكيد البيانات للمتقدمين على إجراءات النقل الداخلي والخارجي

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"التعليم" تمدد فترة تأكيد البيانات للمتقدمين على إجراءات النقل الداخلي والخارجي "التعليم" تمدد فترة تأكيد البيانات للمتقدمين على إجراءات النقل الداخلي والخارجي
بناء على توجيه من الوزير حمد آل الشيخ

أعلنت وزارة التعليم مساء الجمعة تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

ووفق ما ذكر حساب المتحدث باسم الوزارة على تويتر، فإنه "بناء على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، تعلن الوزارة تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي حتى 18/ 10".

وأضاف: "بعدها سيتم التواصل مع من لديه ملاحظات على صحة البيانات حتى تاريخ 24/ 10، يليها فترة إدخال الرغبات حسب جدول إجراءات النقل المعلن في وقت سابق".وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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