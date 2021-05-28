أخبار عاجلة

أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" -
اعتقال الأشخاص الذين اختطفوا أردنية في ليبيا -
مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911 -
الـ"يويفا" يأمر بإزالة شعار سياسي للمنتخب الأوكراني -
اعتقال لاعب برشلونة في اليونان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف سر "الجماجم البشرية"

Print
مصر .. أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف سر "الجماجم البشرية" .. أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف سر "الجماجم البشرية"
بعد تداول يظهر أجزاء من جثث ملقاة أسفل الطريق الحر بالقليوبية

مصر .. أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف سر

تكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها لكشف سر العثور على رفات موتى بمحافظة القليوبية، والتي شملت جماجم بشرية وعظاماً وأجزاء من جثث، ملقاة أسفل الطريق الحر أمام منطقة أم بيومي، وفقاً لمصدر أمني.

وتفصيلاً، أوضح المصدر أن أجهزة الأمن رصدت، اليوم الجمعة، تداول فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور هذه الرفات، كما تلقت بلاغات من مواطنين، حسب سكاي نيوز عربية.

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل فريق أمني بتوجهات من مدير أمن القليوبية، لكشف ملابسات الواقعة.

ووفقاً للرصد المبدئي، رجح المصدر أن هذه الرفات "تم إخراجها من مقابر، إما لهدمها لبناء شيء آخر أو لتجديدها، لأن الرفات بها أكفان دفن".

وشدد على أن أجهزة الأمن "لن تتوانى في التوصل للفاعل، لأن ذلك يعد انتهاكاً لحرمات الموتى"، لافتاً إلى أنه يجب أن توجد تصريحات لنقل الرفات أو لهدم وتجديد المقابر، في حال كانت هذه الرفات من مقابر فعلاً.

وتداول المغردون بشكل واسع فيديو لأحد الأشخاص، يتحدث فيه عن أنه فوجئ، ظهر الجمعة، خلال نزوله أسفل الطريق الحر في منطقة أم بيومي بالقليوبية، بهذه الرفات، مطالباً بالتحقيق في الواقعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 755 إصابة جديدة و39 وفاة إضافية بكورونا

مصر تسجّل 755 إصابة جديدة و39 وفاة إضافية بكورونا

أتبرع لزوجته بفص الكبد.. حكاية أجدع زوج في مصر يرويها على سرير المستشفى بعد إجراء العملية الصعبة

أتبرع لزوجته بفص الكبد.. حكاية أجدع زوج في مصر يرويها على سرير المستشفى بعد إجراء العملية الصعبة

الصحة تكشف عدد إصابات الفطر الأسود في مصر.. ومصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على جنوب أفريقيا

الصحة تكشف عدد إصابات الفطر الأسود في مصر.. ومصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على جنوب أفريقيا

الفتاة الخارقة.. أول سيدة مصرية تعمل في الحراسات الخاصة وتدريب كمال الاجسام

الفتاة الخارقة.. أول سيدة مصرية تعمل في الحراسات الخاصة وتدريب كمال الاجسام