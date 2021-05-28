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سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

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سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا
مدير "الصحة العالمية" في أوروبا يلقي بتصريحات.. "قابلية الانتقال هاجس"

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات

عبر مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، اليوم الجمعة، عن قلقة من ارتفاع مستوى عدوى السلالات الهندية والبريطانية المتحورة من فيروس "كورونا".

وقال "كلوغ" في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "نعلم على سبيل المثال أن B.1617 (السلالة الهندية) أكثر قابلية للانتقال من B.117 (السلالة البريطانية)، والتي كانت بالفعل أكثر قابلية للانتقال من السلالة السابقة"، بحسب "سبوتينك".

كما حذر مدير منظمة الصحة العالمية لشؤون أوروبا، اليوم الجمعة، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" من أن جائحة (كوفيد-19) لن تنتهي حتى يتم تطعيم 70% على الأقل من الناس.

وصرح أن "الوباء سينتهي بمجرد أن نصل إلى 70% كحد أدنى من التغطية بالتطعيم"، معربًا عن أسفه من أن معدل التطعيم في أوروبا لا يزال "بطيئًا للغاية".

وكان المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أعلن في شهر أبريل الماضي أن تطعيم السكان ضد بطيء للغاية في أوروبا، فقد تلقى 4٪ فقط من السكان جرعتين من العقار، وحقنة واحدة 10٪ فقط. إن هذه العملية يجب تسريعها، إذ توجد زيادة في عدد الحالات المصابة في المنطقة، وفقًا لتقارير قناة "360" الروسية.

وأصيب خلال الأسبوع الماضي نحو 1.6 مليون شخص في العالم بـ"كوفيد-19"، فيما توفي 24 ألف شخص.

وفقًا لمدير المكتب، هانز كلوغ، فإن توزيع لقاحات "كوفيد-19" في الدول الأوروبية بطيء جدًا، وقال: "طالما ظلت التغطية منخفضة، فنحن بحاجة إلى الحفاظ على القيود لتقليل عدد الإصابات؛ لن تتمكن أوروبا من الخروج من الوباء إلا بالتطعيم واسع النطاق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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