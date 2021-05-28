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16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

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16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن 16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :-  سُجِّلت (841) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (734,039) حالة.

• سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9423) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.44%)، مقارنة مع (4.11%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (24,440) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,207,284) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (315) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (713,331) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,285) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (62) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (591) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 378 في محافظة العاصمة عمّان.

- 155 في محافظة الزرقاء.

- 83 في محافظة إربد، منها 4 في الرمثا.

- 57 في محافظة البلقاء.

- 46 في محافظة الكرك.

- 30 في محافظة المفرق. 

- 23 في محافظة العقبة.

- 22 في محافظة جرش.

- 19 في محافظة عجلون.

- 16 في محافظة الطفيلة.

- 8 في محافظة مأدبا.

- 4 في محافظة معان.

جي بي سي نيوز

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