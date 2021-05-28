16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (841) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (734,039) حالة.
• سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9423) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.44%)، مقارنة مع (4.11%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (24,440) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,207,284) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (315) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (713,331) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,285) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (62) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (591) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 378 في محافظة العاصمة عمّان.
- 155 في محافظة الزرقاء.
- 83 في محافظة إربد، منها 4 في الرمثا.
- 57 في محافظة البلقاء.
- 46 في محافظة الكرك.
- 30 في محافظة المفرق.
- 23 في محافظة العقبة.
- 22 في محافظة جرش.
- 19 في محافظة عجلون.
- 16 في محافظة الطفيلة.
- 8 في محافظة مأدبا.
- 4 في محافظة معان.