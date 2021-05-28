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وزير الرياضة يهنئ "الفيصلي" بمناسبة تحقيقه كأس الملك

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وزير الرياضة يهنئ "الفيصلي" بمناسبة تحقيقه كأس الملك وزير الرياضة يهنئ "الفيصلي" بمناسبة تحقيقه كأس الملك
رفع جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين ولأمير الرياض

وزير الرياضة يهنئ

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية، والتي أقيمت مساء أمس الخميس بين فريقي التعاون والفيصلي، وانتهت بفوز الفيصلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتويجه بالكأس والميداليات الذهبية، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

كما رفع "الفيصل" بالغ الشكر والعرفان للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على حضوره وتشريفه للمباراة النهائية وتتويجه للفريق الفائز.

وقال وزير الرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن هذه الرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة، وتشريف أمير منطقة الرياض لهذا الحدث الكروي المميز، يجسد الاهتمام الكبير وغير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي، وهو ما انعكس على أرض الواقع بتحقيق نجاحات منقطعة النظير ولله الحمد، عبر استضافة أقوى وأهم الأحداث الرياضية العالمية، وتنفيذ العديد من البرامج التطويرية المميزة، التي ساهمت بشكل مباشر في رفع مستوى المنافسة، وزيادة أعداد الممارسين للرياضة، وتوسيع دائرة المتابعة خارجياً للمنافسات السعودية، وذلك وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

وفي ختام تصريحه، قدم وزير الرياضة التهاني والتبريكات لإدارة نادي الفيصلي وجماهيره، بمناسبة تتويجهم بهذا اللقب الغالي، مؤكداً أن المستوى الفني المميز الذي ظهر به اللقاء، عكس التطور الكبير الذي وصلت إليه كرة القدم السعودية، متمنيُا في الوقت ذاته لنادي التعاون حظاً أوفر في المنافسات المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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