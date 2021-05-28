"الجالوق" يشيد بما تضمنه لقاء وزير التعليم حول المشروع التطويري الكبير

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أكد الأثر الإيجابي الكبير لخطة التقويم الدراسي الجديدة

أشاد مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق، بما تضمنه لقاء وزير التعليم مع قناة "الإخبارية" حول التقويم الدراسي الجديد، واصفاً هذا المشروع التطويري بأنه نقطة تحول كبرى في تاريخ التعليم السعودي.

وأبدى تفاؤله بتحقيق النجاح لهذا المشروع الذي يؤكد ما توليه القيادة الحكيمة، ممثلة في قائد النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله، وما يبديه من اهتمام بالغ بالتعليم وحرص على أن تكون المملكة ضمن الدول الرائدة في هذا المجال، فيما كل الظروف والعوامل مهيأة لتحقيق نقلات نوعية يقودها حماس أمير الرؤية الطموحة ولي العهد محمد بن سلمان يحفظه الله.



وأضاف: "إعلان وزير التعليم خطة التقويم الدراسي الجديد جاءت في وقت مبكر لكي تتيح لكافة أفراد المجتمع التعليمي والشركاء فرصة معرفة تفاصيل مشروع يمثل ملامح نقلات نوعية هائلة لتعليم منافس عالمياً بمعايير عالية الجودة، يحقق مستهدفات رؤية الوطن وتطوير مبني على دراسات علمية دقيقة تقضي على الرتابة وتنمي مهارات وقدرات المتعلم، وتردم الفجوات وتواكب التغييرات العالمية".