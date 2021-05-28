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الرياض تستضيف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023

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الرياض تستضيف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 الرياض تستضيف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023
"فوكس": المملكة خيار مثالي لتنظيم هذا الحدث الكبير

الرياض تستضيف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023

وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، عقد استضافة مع نائب رئيس الجمعية العالمية للاتحادات الدولية (GAISF) ستيفن فوكس، تُمنح بموجبها المملكة حق تنظيم دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023م.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "هذا الحدث هو امتداد للاستضافات العالمية التي جعلت المملكة مركزاً عالمياً لكبرى الأحداث الرياضية، وذلك تحقيقاً لبعض مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مجتمع نابض بالحياة يتمتع باقتصاد متنوع ومزدهر".

وأكد أن المملكة لديها البنية التحتية الجاهزة لتنظيم الحدث الذي يضم 15 لعبة فنون قتالية، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة - حفظها الله - لدعمها القطاع الرياضي في تنظيم أهم الأحداث الرياضية العالمية، معبراً عن سعادته باستضافة العديد من أبطال العالم في هذه الألعاب.
من جهته أكد رئيس الجمعية العالمية للاتحادات الدولية الدكتور رافائييل تشيلي، أن الحدث جزء من مذكرة تفاهم بين الجمعية واللجنة الأولمبية الدولية، مبيناً أن المملكة لن تنظم حدثا رياضيا وحسب، بل ستنظم حدثا ثقافيا أيضاً؛ كون تاريخ الألعاب القتالية يمتد لآلاف السنين.
فيما أكد ستيفين فوكس، وهو بطل عالمي سابق في فنون الدفاع عن النفس، أن المملكة تُعد خيارا مثاليا لاستضافة الحدث خاصة بعد الجائحة العالمية، مشيراً إلى أنه ستكون هناك ورش عمل مقدمة من أساتذة الدفاع عن النفس، ومؤتمرات تعليمية، وأول حفل عالمي لفنون الدفاع عن النفس لتكريم أساطير فنون الألعاب الـ15 خلال فترة إقامة الدورة.
وتضم الدورة ألعاب، الآيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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