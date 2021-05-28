أخبار عاجلة

نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" -
اعتقال الأشخاص الذين اختطفوا أردنية في ليبيا -
مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911 -
الـ"يويفا" يأمر بإزالة شعار سياسي للمنتخب الأوكراني -
اعتقال لاعب برشلونة في اليونان -
كأس أوروبا: دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا أمام روسيا -
ميليك يغيب عن منافسات اليورو -
"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جوجل" تجهز تطبيقًا يشفر الرسائل الخاصة والمفضلة

Print
"جوجل" تجهز تطبيقًا يشفر الرسائل الخاصة والمفضلة "جوجل" تجهز تطبيقًا يشفر الرسائل الخاصة والمفضلة
لحمايتها من المتطفلين والهاكرز

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تجهز تطبيقًا يمكنه تشفير الرسائل الخاصة والمفضلة، بحيث لا تقع في أيدي المتطفلين والهاكرز.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "جوجل" تجهز تقنية جديدة تعمل بمثابة تطبيق منفصل عن تطبيق "رسائل جوجل" يمكنها تشفير الرسائل الخاصة والمفضلة.

وسيكون التطبيق الجديد متوافقًا مع نظام تشغيل "أندرويد" على غرار تطبيق "آي ميسدج" الموجود في هواتف "آيفون".

وستطلق "جوجل" على تطبيقها الجديد اسم "آر سي إس"، والذي سيظهر الرسائل ويرتبها المستخدم حسب الأولوية، والرسائل ذات الأولوية القصوى المثبتة بنجمة، يمكنها أن تحمل نظم تشفير أكثر تعقيدًا عن الرسائل ذات الأولوية الأقل.

ولم تعلن جوجل التوقيت الذي تنوي أن تطرح فيه تطبيقها الجديد، الذي تختبره سرًّا منذ فترات طويلة، بحسب المصادر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر"

أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر"

مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911

مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911

"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم

"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم