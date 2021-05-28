أخبار عاجلة

أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" -
اعتقال الأشخاص الذين اختطفوا أردنية في ليبيا -
مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911 -
الـ"يويفا" يأمر بإزالة شعار سياسي للمنتخب الأوكراني -
اعتقال لاعب برشلونة في اليونان -
كأس أوروبا: دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا أمام روسيا -
ميليك يغيب عن منافسات اليورو -
"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم -
برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحول استثنائي للمستقبل.. وكيل جامعة نجران يشيد بقرارات التعليم الجديدة

Print
تحول استثنائي للمستقبل.. وكيل جامعة نجران يشيد بقرارات التعليم الجديدة تحول استثنائي للمستقبل.. وكيل جامعة نجران يشيد بقرارات التعليم الجديدة
قال: دور كبير تعول عليه المملكة لتحقيق "الرؤية 2030" بسواعد أبناء الوطن

تحول استثنائي للمستقبل.. وكيل جامعة نجران يشيد بقرارات التعليم الجديدة

عدّ وكيل جامعة نجران الدكتور زهير بن حسن العمري، القرار الوزاري للتقويم الدراسي الجديد، مرحلة استثنائية وتحول كبير في مسيرة التعليم بالسعودية يؤكد الدور الكبير الذي تعول عليه المملكة؛ لتحقيق أهداف الرؤية 2030، من خلال الاعتماد على أبناء الوطن وإشراكهم في التنمية التي تعيشها المملكة باستغلال طاقاتهم البشرية وإمكاناتهم العلمية.

وتابع "العمري": "الرعاية الكبيرة التي يحظى بها التعليم من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله- والدور الريادي الذي تقوده وزارة التعليم وعلى رأسها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مكن التعليم من مواكبة التسارع في هذا المجال؛ نتيجة الإيمان بدوره في التنمية"، مشيدًا بالمقررات المستحدثة في التعليم والتي ستحدث تطوراً ملحوظاً في مهارات الطلاب المعرفية وستسهم في تنوع ثقافاتهم وفقاً لاحتياجات العصر.وكيل جامعة نجران الدكتور زهير بن حسن العمري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر"

أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر"

مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911

مكة تتجاوز الرياض في عدد البلاغات بمركز 911

"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم

"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم