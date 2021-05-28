فلسطين تسجل 395 إصابة جديدة بكورونا و306 حالات تعافٍ

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خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و306 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 84 مريضاً.فلسطين فيروس كورونا الجديد