"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا وأكثر

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تسجيل ١١حالة وفاة جديدة وإجمالي الضحايا بلغ ٧٣٢٠

قالت الصحة إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا وأكثر، وذلك عبر كافة مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة .

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1215) حالة مؤكدة وتعافي (1161) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10195) حالة، منها (1355) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (447178) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (429663) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7320) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).