"تقويم الدراسة الجديد".. رئيس جامعة طيبة: نعمل لتنفيذ توجيهات الوزارة

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أكد أهمية الحصول على اللقاح ليتمكن منسوبو "التعليم" من أداء مهامهم

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، على ما أعلن عنه وزير التعليم في المؤتمر الصحفي المتضمن الكشف عن عدد من الإجراءات التطويرية التي تشمل التعليم العام.

وقال "السراني": "الحمد لله على ما أنعم به على بلادنا المباركة من نعم وخيرات عظيمة، والشكر لله ثم لولاة أمرنا على توجيهاتهم الرشيدة والدعم السخي التي توليه للتعليم وبخاصة في ظل جائحة كورونا".



وأشار إلى أن ما تضمنته كلمات وزير التعليم وشكره للقائمين على العملية التعليمية وجهودهم أثناء الجائحة لإكمال مسيرة العملية التعليمية دون خلل، مشيداً بالخطوات المتقدمة التي أحرزتها الوزارة فيما يخص تطوير المناهج التعليمية في التعليم العام والجامعي لتواكب تطلعات القيادة ورؤية 2030، وإضافة مواد هامة مفيدة في الحياة المعاصرة لأجيال اليوم والمستقبل، مشيراً إلى تأكيد الوزير بأن عملية التطوير مستمرة ولن تتوقف، أؤكد أن جامعة طيبة ستكمل استعداداتها لتنفيذ توجيهات الوزارة حسب التعليمات، وعلى أكمل وجه.



وأكد "السراني" أهمية الحصول على لقاح كورونا ليتمكن منسوبو العملية التعليمية من أداء مهامهم والسماح لهم بدخول المنشآت التعليمية وأداء واجبهم المهني؛ تمهيداً للعودة للحياة الطبيعية بإذن الله.



وأضاف: "التنظيم الإداري الجديد والفصول الدراسية المستحدثة في التقويم القادم تشكل نقلة نوعية، ستحقق بحول الله نتائج مرضية تلبي مستهدفات الوزارة في تنظيماتها المستحدثة".



وفي نهاية تصريحه، وجه "السراني" شكره لوزير التعليم على ما تقدمه الوزارة من خطط ودراسات تطويرية هدفها إصلاح التعليم والمضي به قدماً نحو أفضل المخرجات لتحقق مستهدفات الرؤية المباركة.