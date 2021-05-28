دعوة ومساعدة.. "قصص مآسي التدخين" في خطبة الجمعة بمساجد المملكة

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بتوجيه "الشؤون الإسلامية" وتنسيق "مكافحة التبغ" وتزامناً مع "اليوم العالمي"

تناول خطباء الجمعة، اليوم، في جميع أنحاء المملكة موضوع التدخين بهدف توعية وتثقيف المجتمع عن آفة التبغ وتعزيز دافعية المدخنين للإقلاع عنه.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، قد أكدت على أئمة وخطباء المساجد بتكثيف التوعية عن التدخين وتقديم النصح والإرشاد من خلال خطب الجمعة.

ويأتي ذلك قبل يومين من فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التبغ والذي يوافق الاثنين القادم تحت شعار الإلتزام بالإقلاع.

واستعرض خطباء الجمعة العديد من القصص المؤثرة من واقع من وقعوا في التدخين وأصيبوا بالأمراض وخسروا مادياً وأصيبت أسرهم بالأمراض نتيجة التدخين القسري وكانوا سبباً في تقليد أفراد العائلة لهم.

من جانبها، دعت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ المدخنين لاستغلال الفرص بالإقلاع عن التبغ والعزم على ذلك، ونوهت بأن وزارة الصحة تقدم كافة خدماتها لمساعدتهم على ذلك عبر التواصل مع رقم وزارة الصحة (٩٣٧).