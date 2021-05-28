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الصين تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة القضية الفلسطينية

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الصين تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة القضية الفلسطينية الصين تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة القضية الفلسطينية
دعت "إسرائيل" إلى رفع الحصار عن غزة بشكل كامل وبأسرع وقت

الصين تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة القضية الفلسطينية

طالبت الصين مجلس الأمن باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، داعيةً "إسرائيل" إلى رفع الحصار عن غزة بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن.

وأوضح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون في كلمة أمام مجلس الأمن أن المجلس يتحمّل المسؤولية الأساسية عن صيانة السلام والأمن الدوليين، ويجب عليه أن يتخذ إجراءات قوية لمعالجة القضية الفلسطينية- الإسرائيلية، ويؤكد من جديد دعمه الثابت لحل الدولتين، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ظلت على جدول أعمال الأمم المتحدة لأكثر من 70 عامًا، وفي كل مرة تحدث اضطرابات، يكون ذلك بمثابة جرس إنذار لسيادة القانون الدولي، ويختبر فعالية الآليات متعددة الأطراف.


وقال: إن الجولة الأخيرة من الصراع تذكرنا بأنه لا يمكننا السماح لقضية الشرق الأوسط بالخروج عن مسارها، أو دفع قضية فلسطين إلى الهامش، أو التغاضي عن معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه المستحقة، أو نسيان العديد من القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن، أو التنصل من المسؤولية التي يجب أن يتحملها مجلس الأمن"، مضيفًا أنه لا يمكن تحقيق تسوية دائمة إلا على أساس حل الدولتين.

وحذر من أن المواجهة التي تجددت داخل المسجد الأقصى وخارجه مؤخرًا تشير إلى استمرار التوترات في القدس الشرقية، وأن الصين تحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي تحركات قد تؤدي إلى تأجيج الوضع، مطالبًا “إسرائيل” بأن تضع حدا لأعمال العنف والتهديدات والاستفزازات ضد المجتمع المسلم وتحافظ على الوضع الراهن التاريخي والحاضر في القدس وتحترمه، وتوقف إخلاء الفلسطينيين، وتوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

ودعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى التحرك دون تأخير وتقديم المساعدة الإنسانية لفلسطين ودعم التمويل الطارئ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأن تيسر "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانية.الصين القضية الفلسطينية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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