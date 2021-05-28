أخبار عاجلة

الـ"يويفا" يأمر بإزالة شعار سياسي للمنتخب الأوكراني -
اعتقال لاعب برشلونة في اليونان -
كأس أوروبا: دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا أمام روسيا -
ميليك يغيب عن منافسات اليورو -
"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم -
برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية -
حاجز مائي وتنبيه.. ‏شاهد إشارات ذكية لمعبر مشاة بالخبر "تقنية وجمال" -
الجريدة الرسمية تعلن تفاصيل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص -
"الصحة" تحث الجميع على  ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا -
شاهد مستشار الملوك "الشثري" في صور نادرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

شاهد.. حافلة ركاب "تتعلق عمود إنارة" جراء حادث سير في بطرسبورغ

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
السفارة الروسية تفتتح حديقة السلام في طرطوس

السفارة الروسية تفتتح حديقة السلام في طرطوس

العثور على أكثر من 200 قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في سيفاستوبل وتفجيرها

العثور على أكثر من 200 قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في سيفاستوبل وتفجيرها

دبي.. فيلم يؤرخ للتواصل بين السوفييت والهند

دبي.. فيلم يؤرخ للتواصل بين السوفييت والهند

سفينة حربية بريطانية ترسو بالقرب من مكان انعقاد مجموعة الدول السبع

سفينة حربية بريطانية ترسو بالقرب من مكان انعقاد مجموعة الدول السبع