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الـ"يويفا" يأمر بإزالة شعار سياسي للمنتخب الأوكراني
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:33 مساءً
اعتقال لاعب برشلونة في اليونان
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:33 مساءً
كأس أوروبا: دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا أمام روسيا
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:33 مساءً
ميليك يغيب عن منافسات اليورو
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:33 مساءً
"مركز التعليم الإلكتروني" ينوه باعتماد "اليونسكو" للمملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:27 مساءً
برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:27 مساءً
حاجز مائي وتنبيه.. شاهد إشارات ذكية لمعبر مشاة بالخبر "تقنية وجمال"
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:11 مساءً
الجريدة الرسمية تعلن تفاصيل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:11 مساءً
"الصحة" تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:53 مساءً
شاهد مستشار الملوك "الشثري" في صور نادرة
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:53 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. حافلة ركاب "تتعلق عمود إنارة" جراء حادث سير في بطرسبورغ
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 28 مايو 2021 01:09 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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