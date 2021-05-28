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أحدث إحصاءات كورونا عالمياً.. 3.5 مليون ضحية و169 مليون شخص أًصيبوا بالمرض

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أحدث إحصاءات كورونا عالمياً.. 3.5 مليون ضحية و169 مليون شخص أًصيبوا بالمرض أحدث إحصاءات كورونا عالمياً.. 3.5 مليون ضحية و169 مليون شخص أًصيبوا بالمرض
الولايات المتحدة تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً والبرازيل الثانية والهند الثالثة

أحدث إحصاءات كورونا عالمياً.. 3.5 مليون ضحية و169 مليون شخص أًصيبوا بالمرض

طبقاً لإحصاءات مركز جونز هوبكنز، عن انتشار وباء كورونا، فقد بلغ عدد الضحايا حتى الآن أكثر من 3 ملايين و507 آلاف حالة وفاة حول العالم، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى نحو 169 مليون شخص.

الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرّراً من جرّاء تفشي الوباء، حيث سجّلت حتى الآن وفاة أكثر من 593 ألف شخص، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 33.2 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

البرازيل تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، حصد أرواح نحو 457 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات 16.3 مليون إصابة، تليها الهند بحصيلة وفيات تجاوزت 315 ألف حالة وفاة، و27.3 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

المكسيك تحتل المرتبة الرابعة، حيث تُوفي أكثر من 222 ألف شخص، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 2.4 مليون إصابة حتى الآن.

بريطانيا، أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضرراً من جرّاء تفشي الوباء، حيث تحتل المرتبة الخامسة عالمياً، وحصد الوباء فيها أرواح أكثر من 128 ألف شخص، وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 4.5 مليون.

إيطاليا في المرتبة السادسة، حيث تسبّب تفشي الوباء في وفاة نحو 126 ألف شخص، وتم تسجيل أكثر من 4.2 مليون إصابة حتى الآن، تليها التي تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 120 ألف حالة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها أكثر من 5 ملايين و30 ألف إصابة.

فرنسا تحتل المرتبة الثامنة من حيث الوفيات، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 110 آلاف شخص، وتمّ تسجيل حتى الآن أكثر من 5.7 مليون إصابة.

ألمانيا التي تحتل المرتبة التاسعة ارتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 88 ألف شخص، وتمّ تسجيل نحو 3.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها كولومبيا في المرتبة العاشرة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات فيها أكثر من 88 ألف حالة وفاة، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و320 ألف إصابة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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