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عن التخصيص.. "آل الشيخ" للمعلمين: لا تقلقوا واهتموا بتطوير التعليم
-
الأحد 13 يونيو 2021 03:45 مساءً
وفاة "خالد السبيعي" ودفنه بمقبرة النسيم
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الأحد 13 يونيو 2021 03:45 مساءً
«المغربي»: 37.7 مليار جنيه قيمة محفظة المشروعات الصغيرة ببنك مصر
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الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
وزيرة الهجرة تشارك في لقاء مع محافظ الفيوم لبحث مشاركة المصريين بالخارج في «حياة كريمة»
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الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
رئيس جامعة الأقصر يواصل جولاته التفقدية لمتابعة الامتحانات
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الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
الداخلية تكشف ملابسات تضرر طفلين من والدهما وعمهما لتعديهما بالضرب عليهما في القاهرة
-
الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
بسبب الخلاف على خطبة فتاة.. شاب يقتل آخر في القناطر الخيرية
-
الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
حزب «الغد» يدشن حملة للتوعيه بإنجازات «السيسي» خلال سبع سنوات
-
الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
بعد فيديو قطار الصعيد.. تحرك برلماني لمكافحة التحرش في وسائل النقل
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الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
محافظ المنوفية يتفقد مشروع الصرف الصحي في كفر ربيع
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الأحد 13 يونيو 2021 03:38 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الملك عبد الله وبن زايد يبحثان الوضع في فلسطين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 28 مايو 2021 12:37 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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