كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 3558 وفاة جديدة بالهند و2245 في البرازيل و429 بالمكسيك

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مصر تسجّل 1132 إصابة جديدة و587 في كوريا الجنوبية و7 حالات بالصين

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 179 ألفاً و770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 مليوناً و547 ألفاً و705 أشخاص.

وذكرت مصادر إعلامية أن البلاد شهدت أيضاً 3558 حالة وفاة إضافية بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 318 ألفاً و821 حالة.

البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل، أمس، إنها سجّلت 67467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2245 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجّلت ما يربو على 16.3 مليون إصابة منذ بداية الجائحة؛ فضلا عن 456674 وفاة.

المكسيك

أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، أن البلاد سجّلت 3050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و429 وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و405772 والوفيات إلى 222661.

وتقول الحكومة إن الأعداد الحقيقية للحالات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

مصر

سجّلت مصر 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 54 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لهان، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بلغ 258407 حالات؛ من ضمنهم 189476 حالة تم شفاؤها، و14904 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 138 ألفاً و898 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية بالمرض؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1946.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البلاد سجّلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني 91045 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.فيروس كورونا الجديد