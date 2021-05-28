"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والقصيم والرياض

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هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير والباحة ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وسماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.