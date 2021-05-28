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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والقصيم والرياض

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والقصيم والرياض "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والقصيم والرياض
هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير والباحة ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وسماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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