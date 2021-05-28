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حاجز مائي وتنبيه.. شاهد إشارات ذكية لمعبر مشاة بالخبر "تقنية وجمال"
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:11 مساءً
الجريدة الرسمية تعلن تفاصيل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
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الجمعة 11 يونيو 2021 03:11 مساءً
"الصحة" تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:53 مساءً
شاهد مستشار الملوك "الشثري" في صور نادرة
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:53 مساءً
"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1262 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:53 مساءً
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على جازان
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:53 مساءً
توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:37 مساءً
"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء"
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:37 مساءً
5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى"
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:37 مساءً
شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة
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الجمعة 11 يونيو 2021 02:37 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
غزة.. الفن في واجهة محو الذاكرة الفلسطينية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 28 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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