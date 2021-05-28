بالصور: قرية مدفونة في الصحراء.. هجرها سكانها في ظروف غامضة وتسكنها روح "أم الدويس"

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حيكت حولها الأساطير والقصص الغريبة

لعلك سمعت يومًا أو حتى لم تسمع عن القرية الإماراتية التي هجرها سكانها في ظروف غامضة، فابتلعتها رمال الصحراء، وخلفت من ورائها العديد من القصص الغامضة، والأساطير المرعبة التي يتناقلها السكان المحليون.

إنها قرية "المدام" التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترًا من مدينة دبي، وتحيط بها العديد من الأسرار الغامضة، فلا يعرف أحد على وجه الدقة لما تركها أهلها لتفترسها الصحراء، وتحتضن بيوتها من أسفلها إلى أعلاها، خصوصًا أن صور البيوت والأثاث داخلها توحي بأن سكانها تركوها على عجل؛ ولعل ذلك الغموض الذي يحيط بسر هجرانها، هو ما تسبب في أن تحاك حولها الأساطير، والقصص الخارقة للطبيعة.

ويتناقل السكان المحليون أسطورة تفيد بأن هناك أشباحًا وأرواحًا هم من أجبروا السكان على الهرب، إذ يتناقل سكان القرية المجاورة قصة عن جن شرير، يطارد قرية "المدام"، يطلقون عليه "أم الدويس"، وهي روح أنثوية تتمتع بعيني القط، ويدين عبارة عن مناجل. (أم الدويس هي خرافة عن امرأة جميلة من الجن، يشاع أنها ذات جمال أخاذ، ورائحة زكية، وجميلة تلاحق الرجال في الليل، وتجعلهم يفتتنون بجمالها، وما إن يفتتنوا بها ويلاحقوها حتى تقتلهم وتأكلهم).

والقرية عبارة عن صفين من المنازل، وينتهي الصفان بمسجد أخذ موقعه في وسط الصفين، ولعل ما يكتنفها من غموض، جعلها وجهة مثالية للكثير من المستكشفين ومحبي المغامرات والتشويق، الذين يحاولون سبر أغوار غموضها.

وتقول المدونة البريطانية فانيسا بول، والتي وثقت أطلال القرية عام 2019، بعد أن اكتشف أصدقاء لها القرية خلال رحلتهم على الطرق الوعرة "لم تعد قرية المدام سرية"، بحسب ما تنقل عنها شبكة "CNN" الأمريكية.

وتقول بول إن معظم الأبواب مفتوحة على مصراعيها، بينما لا تملك منازل أخرى أبوابًا من الأساس، كما تضم بعض المنازل فسيفساء رائعة.

وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف السبب وراء هجران سكان القرية لبيوتهم لتسكنها الرمال والأساطير بدلاً منهم، لكن لعل التفسير الأقرب للمنطق، هو أن العواصف الرملية الشديدة والمستمرة جعلت من الحياة في القرية مستحيلة؛ لذا هجرها أهلها.