بتسجيله "هاتريك" في نهائي كأس الملك.. جوليو تفاريس يكسر رقماً ظل صامداً 53 عاماً

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دخل مهاجم منتخب الرأس الأخضر جوليو تفاريس تاريخ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كسر رقماً قياسياً ظل صامداً لمدة 53 عاماً.

وسطر لاعب الفيصلي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات المسابقة بتسجيله هاتريك في نهائي أغلى الكؤوس بعد أن أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية منذ 53 عاماً.

حيث يعود تاريخ آخر هاتريك سجل في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك إلى نهائي موسم 1967/1968 والذي جمع بين الاتحاد والنصر , حينها سجل لاعب الاتحاد النور موسى ثلاثة أهداف قادت فريقه للتتويج بلقبه الخامس بالبطولة بفوزه (5-3)، وكان قد سبقه لهذا المجد لاعب الهلال رجب خميس حينما قاد الهلال للتتويج بباكورة ألقابه بالبطولة موسم 1961/1962 بتسجيله هاتريك بمرمى الوحدة في المباراة التي انتهت بفوز الهلال (3-2) على ملعب الصائغ بالرياض.

وكان الفيصلي قد تغلب على نظيره التعاون (3-2) في النسخة الـ46 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

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