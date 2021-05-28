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وزير الدفاع اليمني يثمن دعم وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

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وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين وزير الدفاع اليمني يثمن دعم وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين
أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الإرهابية

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

أعرب وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية ، لوقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة وتقديمها الدعم والإسناد الكبير للعمليات القتالية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الوزير اليمني استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل اليمنيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال خلال حضوره حفل اختتام دورة عسكرية: "اضطررنا لخوض هذه الحرب دفاعاً عن الوطن وعن الحرية والكرامة، وعن الهوية والثوابت الوطنية وليس أمامنا من خيار سوى النصر".ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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