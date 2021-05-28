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أمير الرياض: دعم سيدي خادم الحرمين وولي عهده أوصلنا لما نريد

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أمير الرياض: دعم سيدي خادم الحرمين وولي عهده أوصلنا لما نريد أمير الرياض: دعم سيدي خادم الحرمين وولي عهده أوصلنا لما نريد
بعد رعايته نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي وتتويجه للفريق الفائز

أمير الرياض: دعم سيدي خادم الحرمين وولي عهده أوصلنا لما نريد

قال أمير منطقة الرياض, الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، إن الدعم الكبير الذي تجده الرياضة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، يعد دعمًا سخيًا وضع الرياضة السعودية في مصاف العالمية في مختلف المحافل، وأصبحنا نصل إلى مواقع ما نريد بسهولة نظير الدعم اللا محدود والسخي من قِبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لرياضة وشباب هذه البلاد.

جاء ذلك بعد رعاية أمير الرياض لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بين التعاون والفيصلي، نيابة عن خادم الحرمين، والتي انتهت بفوز الفيصلي 3 / 2.

وزاد أمير الرياض: "لا خاسر بين التعاون والفيصلي فالمباراة تحظى برعاية ملكية كاملة من سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين، لكن في المباراة "أول وثاني"، وأتمنى التوفيق للفريقين".كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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