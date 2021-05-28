الحكومة اليمنية تؤكد رغبتها في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء حرب الحوثيين العبثية

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"بن مبارك ": أكد أن وقف إطلاق النار يعد أهم خطوة إنسانية لمعالجة بقية القضايا

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، رغبة الحكومة في بلاده في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار الوزير اليمني، خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي جريجوري كاراسين، إلى أن وقف إطلاق النار يعد أهم خطوة إنسانية ستساهم في الذهاب إلى معالجات حول بقية القضايا.

وحمّل الوزير الذي يزور روسيا حالياً، الميليشيا الحوثية مسؤولية عرقلة الجهود الدولية التي تبذل للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، واستمرار المتمردين في حربهم العبثية التي خلفت أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية في بلاده خدمة لمصلحة الشعب اليمني وتمكين الحكومة من القيام بمهامها وتوفير الخدمات العامة ومعالجة الوضع الاقتصادي وتطبيع الحياة والأوضاع العامة في كافة المناطق المحررة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، حرص موسكو على استقرار الأوضاع في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

ميليشيا الحوثي الإرهابية