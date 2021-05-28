أخبار عاجلة

حاجز مائي وتنبيه.. ‏شاهد إشارات ذكية لمعبر مشاة بالخبر "تقنية وجمال" -
الجريدة الرسمية تعلن تفاصيل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص -
"الصحة" تحث الجميع على  ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا -
شاهد مستشار الملوك "الشثري" في صور نادرة -
"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1262 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على جازان -
توجيهات لمحافظ الزلفى بمراقبة مواقع نقل الرمال وتلبية احتياجات المواطنين -
"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء" -
5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى" -
شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمنية تؤكد رغبتها في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء حرب الحوثيين العبثية

Print
الحكومة اليمنية تؤكد رغبتها في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء حرب الحوثيين العبثية اليمنية تؤكد رغبتها في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء حرب الحوثيين العبثية
"بن مبارك ": أكد أن وقف إطلاق النار يعد أهم خطوة إنسانية لمعالجة بقية القضايا

الحكومة اليمنية تؤكد رغبتها في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء حرب الحوثيين العبثية

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، رغبة في بلاده في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار الوزير اليمني، خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي جريجوري كاراسين، إلى أن وقف إطلاق النار يعد أهم خطوة إنسانية ستساهم في الذهاب إلى معالجات حول بقية القضايا.

وحمّل الوزير الذي يزور حالياً، الميليشيا الحوثية مسؤولية عرقلة الجهود الدولية التي تبذل للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، واستمرار المتمردين في حربهم العبثية التي خلفت أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية في بلاده خدمة لمصلحة الشعب اليمني وتمكين الحكومة من القيام بمهامها وتوفير الخدمات العامة ومعالجة الوضع الاقتصادي وتطبيع الحياة والأوضاع العامة في كافة المناطق المحررة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، حرص موسكو على استقرار الأوضاع في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن